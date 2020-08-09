بالفيديو.. "قلب الأم" يقودها إلى السجن!

المصدر: مروة سليم - دبي

قاد قلب أم أوكرانية إلى إقدامها على حفر حفرة تحت الأرض قرب جدران أحد السجون بأوكرانيا، بهدف مساعدة ابنها المدان في جريمة قتل، على الفرار.

واعتقلت السلطات المرأة التي تبلغ من العمر 51 عاماً، بعد اكتشاف النفق الذي كانت تقوم بحفره تحت الأرض قرب جدران السجن الذي كان ابنها يقضي به عقوبة المؤبد بتهمة القتل.

واستأجرت المرأة منزلاً قريباً من السجن لهذا الغرض، وكانت تبقى طيلة ساعات النهار داخل المنزل ولا تخرج منه إلا في الليل من أجل الحفر فقط، لتتجنب جذب الانتباه أو التعرف اليها من قبل سكان المنطقة.

واستخدمت المرأة أدوات بدائية لحفر نفق بعمق ثلاثة أمتار وطول 10 أمتار، وكانت تعمل بمفردها بشكل يومي في المساء فقط.

وعملت لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في حفر النفق، وكانت على وشك الوصول إلى جدران السجن، لكن الشرطة اكتشفت الأمر قبل وصولها إلى هدفها واعتقلتها.

ولم تكشف السلطات الأوكرانية كيفية اكتشاف النفق، لكنها عثرت على أدوات حفر داخل المنزل المستأجر، واعترفت الأم بما فعلت، وقالت إنها كانت تحاول فقط تحرير ابنها.

