هذه الأطعمة لا تفسد ولو انتهت صلاحيتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استعرض موقع "برايد سايد" الأمريكي بعض الأطعمة التي ذكر بحسب مصادر طبية له أنها لا تفسد بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وجاءت كالتالي:

– المكرونة الجافة

يمكنك الاحتفاظ بالمكرونة في صناديق جافة بعد سنة أو سنتين من تاريخ انتهاء صلاحيتها المطبوع عليها، ويمكن أن تُحفظ المكرونة المطهوة، سبعة أيام في الثلاجة.

– الحبوب

عندما تكون العبوة محكمة الغلق، فإنها تدوم من ستة إلى ثمانية أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها المدون على الكيس، وإذا فُتحت ستبقى طازجة لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وتبقى الحبوب المطبوخة مثل الشوفان لمدة أربعة إلى خمسة أيام فقط في الثلاجة من وقت تحضيرها.

– البيض

بغض النظر عن التاريخ المدون على الكرتونة، يمكنك استخدام البيض في غضون من ثلاثة إلى خمسة أسابيع من شرائه.

وهناك العديد من الطرق للتحقق مما إذا كانت البيضة قد فسدت (مثل إجراء اختبار الطفو أو استنشاقها لمعرفة ما إذا كانت لها رائحة كبريت)، ولكن عموماً كلما كانت رائحة البيضة عذبة كان مذاقها أفضل.

وكلما اقترب موعد انتهاء الصلاحية، قل نضوج البيض، لكن ليس لمجرد وصولك إلى ذلك التاريخ أو تجاوزه يعني بالضرورة أنه فاسد، كما يبقى البيض المسلوق جيدا حتى أسبوع في الثلاجة.

– اللحوم والدواجن النيئة

مع أن اللحوم والدواجن النيئة تبقى في الثلاجة بضعة أيام فقط، يمكن أن تتجاوزا تاريخ بيعها إذا قمتم بتجميدها، لمدة تدوم من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويمكن تجميد دجاج كامل أو ديك رومي لمدة تزيد على سنة.

إن البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي لا تنمو في المجمّد، لذلك من الآمن أن يأكل المرء مهما طال تجمده. فالأطعمة التي ظلت في الثلاجة لأشهر قد تكون جافة، أو قد لا يكون مذاقها طيباً، ولكنها سوف تكون آمنة، وفقاً لتقرير وزارة الزراعة في الولايات المتحدة.

– الخضروات الورقية

بما فيها أكياس السلطة، يمكن أن تنتعش مع الماء المثلج إذا بدأت تذبل.

– الحليب

طول مدة الحليب يعتمد على محتواه من الدهون، ومع أن الحليب الخالي من الدسم يمكن أن يدوم بين سبعة وعشرة أيام بعد انتهاء الصلاحية، وإذا فسد، فسيبدو مشوَّها بنسيج متكتل ويصبح ذو رائحة حامضة.

وإذا لم يكن هذا النوع من الحليب مفتوحاً ومحفوظا في الثلاجة، فإن يظل لفترة أطول، حتى بعد شهر من تاريخ البيع.

-الزبادي

يظل الزبادي صالحا لمدة أسبوعين أو ثلاثة من تاريخ انتهاء صلاحيته بشرط عدم فتح العبوة والحفاظ عليها بالثلاجة، وعندما يتجمد الزبادي بالفريزر يبقى صالحا لمدة شهرين.

– الخبز

يظل الخبز جيد للأكل إذا لم يرى أي عفن، فالخبز الأبيض، إذا كان مخزَّنا جيدا، يبقى مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام في درجة حرارة الغرفة.

وحالما تبرَّد، يبقى طازج لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام قبل أن يصبح معطوبا، وإذا أردت أن تطول فترة صلاحيته، يبقى الخبز المعبأ طازجا مدة ثلاثة أشهر على الأقل في الثلاجة. ولكن في حالة ظهور العفن يجب التخلص منه.

– الكاتشب وبعض التوابل كالخردل

صالحة لسنة أو اثنتين بعد التواريخ المطبوعة إذا كانت العبوات غير مفتوحة.

– العسل

يفسد فقط في حالة تعرضه للرطوبة، يُعرَف العسل بعمر صلاحيته الذي يبدو أنه غير محدد، والعسل كالسكر عبارة عن مادة رطبة لا تحتوي على الكثير من الماء ولكنها قادرة على امتصاص الرطوبة من الهواء