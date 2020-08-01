بالفيديو.. الإعلامية نجوى إبراهيم تفاجئ زميلها بطلب غريب على الهواء

المصدر: مروة سليم - دبي

فاجأت الإعلامية المصرية الشهيرة نجوى إبراهيم، زميلها الإعلامي المصري وائل الإبراشي بطلب غريب على الهواء أثناء استضافتها في برنامج "التاسعة" المذاع عبر التلفزيون المصري، حيث طلبت منه "عيدية" عيد الأضحى.

وقامت الإعلامية بطلب "العيدية" كنوع من المزاح خلال مشاركتها في تقديم برنامج "التاسعة"، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيهاً مصرياص وتقديمها للإعلامية القديرة.

وقال الإبراشي: "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية رمزية".

فعلقت إبراهيم: "بتمشي في الشارع بكام يعني؟.. معاك كام يا وائل في جيبك"، فرد الإبراشي بـ3 آلاف.

فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتديني 50 جنيه، فرد الإبراشى: "لأن فيه ناس كتير".