طريقة آمنة لتخفيف آلام التهاب المفاصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استعرض موقع "بولد سكاي" الهندى بعض العلاجات المنزلية التي وصفها بالآمنة لمعالجة آلام وهي:

-الكركم

غني بمادة الكركمين وهو مركب ضد آلام القدم المرتبطة بالتهاب المفاصل. وقد تساعد أنشطة الكركم المضادة للالتهابات في تقليل الألم الالتهابي للمفاصل والعظام ، وما عليك سوى إدخال الكركم في وجباتك يوميًا واستهلاك حوالي 8 جرامات يوميا كحد أقصى من الكركمين.

-الزنجبيل

يمكن استخدام الزنجبيل كطريقة علاج محتملة لعلاج آلام القدم.

ما يجب القيام به:

بشر قطعة صغيرة من الزنجبيل ووضعها في وعاء. سكب كوبين من الماء الساخن في الوعاء مع ملعقتين من مسحوق القرفة.

يترك الخليط لبعض الوقت. ثم تنقع قطعة من القماش في المحلول ويعصر الماء الزائد ويوضع على القدم.

يمكن تكرار هذه العملية لمدة 10-15 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في اليوم.