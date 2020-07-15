في يوم ميلاده.. "محمد بن راشد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "كـل عـام ودبـي بخيـر بِـك يا أبانا وقائدنا"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاد سموه الذي يصادف اليوم 15 يوليو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المناسبة، بشكل واسع، فأطلقوا وسم #محمد_بن_راشد، ووسم #فخر_الوطن، اللذان تصدرا الترند على "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد من خلالهما المتابعون سموه في يوم ميلاده.

وعبر المغردون، في هذه المناسبة، عن حبهم لسموه، متمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "اليوم كان ولا يزال في صدى الأيام فرحة.. ميلاد العز والوفاء والعطاء.. اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. يوم للوطن الذي حباه الله بقائد من طراز فريد .. هو يوم عيد .. الرائعون حياة لمن حولهم ".

وقالت أخرى: "إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ ".

كما عبر مغردون عن امتنانهم لسموه، لأنه لطالما كان أبا لهم، وأبا للوطن، ومصدرا لفخرهم، ما جعل منه قائدا ملهما لشعبه وللعالم أجمع. فقال أحدهم: "في هذا اليوم أنعم الله لنا أبا لوطنه وقائداً حكيماً لشعبه وملهم الحضارة والعالم وأيقونة التطوير.. والدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وأدم عليه الصحة والعافية".

وقال آخر: "كل عام وأنت فخر الوطن سيدي.. عسى تبطي سنينك".

ووصف مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالقائد المثالي، والاستثنائي، ما جعل منه الرقم واحد على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المغردات: "كل عام وأنت النموذج الأمثل والأكمل لكل حاكمٍ وقائد ، كل عام وأنت تحمل شعبك وبلدك في قلبك ونصب عينك ولا ترضى إلا بالمركز الأول ، كل عام وأنت هبة الله لهذا البلد الطيب .. حفظك الله وسدد خطاك".

وقالت أخرى: "كل عام وانت فارس العرب ياسيدي.. كل عام وأنت بخير يا من لا يقبل إلا بالرقم واحد".

من جهتهم قال مغردون أن يوم ميلاد سموه هو يوم ميلاد إمارة دبي، ويوم ميلاد الأمل للأجيال التي كان سموه ملهما لها، فقال أحدهم: "دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. اليوم ميلاد صانع الأمل، محمد بن راشد.. كل عام وأنت ملهم للأجيال".

وقالت أخرى: "اليوم ولادة ملهم الحضارة،، والإنسانية وأيقونة التطوير.. دمت فخرا لنا.. كل عام وانت فارس العرب ياسيدي بوراشد".

فيما تحدث مغردون عن انجازات سموه، وكيف جعل من دبي جنة على الأرض. فقال أحدهم: "جعل من دبي واجهة حضارية عالمية وأرسى روح التسامح والتنوع الإنساني المبهر في مدينته، اليوم ولادة ملهم الحضارة، والإنسانية، وأيقونة التطوير، دمت فخراً لنا".

وقال آخر: "اليوم ميلاد القائد اللي حوّل دبي إلى جنة على الأرض، عسى الله يعطيك طول العمر".

وكان صاحب السمو مصدر السعادة والتفاؤل للكثير من المغردين الذين عبروا عن ذلك بقولهم: "روح السعادة في الامارات و نشر التفاؤل في دبي.. كل عام وانت بصحة ويخليك لنا يا فخر الشيوخ".

من جهتم كتب بعض المغردون أشعارا لسموه احتفالا منهم في يوم ميلاده، فقال أحدهم: "لانّـــك أسطورة التاريخ.. وأمجــادك فـخــرٍ لشعـب الإمارات وقـيادتـها.. دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. لـو كانت فـ عِــز من لحظة ولادتها".