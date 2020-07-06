دراسة بريطانية تكشف عن قيمة "راتب السعادة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة، أجرتها مؤسسة "ريزن" الإنجليزية، أن الموظف البريطاني يحتاج لتقاضي راتب سنوي قدره 42 ألف دولار، حتى يشعر بالسعادة.

ويعد هذا المبلغ متوسط دخل الموظف البريطاني، الذي يقطن مدناً تعتبر أكثر سعادة في البلاد من غيرها، بينما ينخفض الراتب السنوي في مدن أخرى لتدرج سكانها على قائمة الأكثر تعاسة في المملكة المتحدة.

وكشفت الدراسة أن مؤشر السعادة هو الأعلى في مدينة وينشيستر البريطانية، كما أن معدل الدخل السنوي للفرد فيها هو 44 ألف دولار.

وبالنظر إلى مؤشر السعادة العالمي، فإن السعادة تزيد بشكل واضح في الدول التي يرتفع فيها معدل الدخل، ما يعني أن السعادة مرتبطة نسبيا بالمال، وفقا لموقع "ياهو".

وتعتبر دول مثل سنغافورة ولوكسومبورغ، من بين الأعلى في مؤشر السعادة، كما أنها تسجل الدخل الأعلى لسكانها بين سكان العالم.