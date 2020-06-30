يكسر عظام طفلته في محاولة لإسكات بكائها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يواجه أب يبلغ من العمر 22 عاما، اتهامات بسوء معاملة الأطفال بعد أن تسبب بكسر عظام ابنته البالغة من العمر شهرا في محاولة لوقف بكائها، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ونقلت الرضيعة إلى المشفى في أريزونا الأميركية، بإصابات مروعة بما في ذلك تمزق في الكبد وكسر في الساقين ونزيف في العين.

وقام الأب بثني جسد الطفلة إلى الوراء حتى تتوقف عن البكاء، فيما تقول مصادر أن الأب أخبر الشرطة أنه جلس على الطفلة عن طريق الخطأ ما أدى إلى كسر عظامها.

وتردد الأب بنقل الرضيعة إلى المشفى خوفا من أن تقوم خدمة حماية الأطفال من سحبها من حضانته.