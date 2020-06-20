12 عاما على رحيل "ماكديت".. الفنان الإماراتي محمد الجناحي

المصدر: ​متابعة ديما منصور - دبي

ترتبط الدراما الخليجية، ومنها الإماراتية بعدد من النجوم الذين تركوا بصمة فنية كبيرة، ومن هؤلاء يرد اسم "محمد الجناحي"، والذي يصادف اليوم، 20 يونيو، الذكرى الثانية عشر على رحيله بعد صراع مع المرض.

يعتبر الممثل والمخرج الإذاعي الإماراتي محمد الجناحي واحدا من رواد الفن في الإمارات حيث أنه بدأ مشواره الفني في عام 1967 وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحية في العديد من الدول الخليجية والعربية بالإضافة إلى الأعمال التلفزيونية في الإمارات ليصل ما قدمه إلى أكثر من 200 عمل تلفزيوني ما بين مسلسلات وحلقات وسهرات.

لقب الجناحي بـ "عميد الفن الإماراتي" وأحد رموزه ويعود إليه الفضل في تأسيس الحركة الفنية والدرامية في الإمارات.

ولد الراحل في ،1940 وبدأ مشواره الفني في عام ،1967 وكان واحداً من أشهر فناني عصره في الإمارات والوطن العربي، كما أنه عين أول سفير للفن الإماراتي في الكويت والأردن وسورية ومصر.



اشتهر الجناحي بشخصية "ماكديت"، التي قدمها في مسلسل شحفان، وهو من الأعمال الذي نال شهرة واسعة في الإمارات ودول الخليج ومن أشهر وأقدم الأعمال التي قدمها محمد الجناحي للتلفزيون، وما زال يعاد بثه على القنوات الفضائية حتى هذا اليوم، وهو من الأعمال التي نالت شهرة كبيرة في الإمارات.

وامتد مسلسل شحفان لـ 37 حلقة أخذت الطابع الكوميدي الهادف وكان بمثابة انطلاقة للجناحي ورفاقه. ومن أشهر الأعمال التلفزيونية له.

ولا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يذكرون اسم محمد الجناحي على صفحاتهم، ويستذكرون أعماله السابقة، فينشرون مقاطعا منها.

كما يحيي رواد مواقع التواصل ذكرى وفاة الجناحي، في كل عام، فيترحمون عليه، ويصف بعضهم فنَه بـ "الاستثنائي". كما يصفون جيله بـ" جيل الرواد" بالإذاعة والتلفزيون والمسرح الإماراتي.

وقال أحد المتابعين على موقع التواصل "تويتر" : "الفنان الكبير الراحل محمد الجناحي.. ظل طوال40 عام واجهة حضارية وثقافية للإمارات".

من أشهر أعماله التلفزيونية التي قدمها «أيام الشتات»، و«جواهر»، و«شمس القوايل»، و«حاير طاير»، و«صقر الجبل»، و«آن الأوان»، و«حريم بوهلال»، و«الشقيقان»، و«أيام الصبر»، و«أحلام السنين»، و«بوناصر وعياله»، و«أوراق سجينة»، والقضاة في الإسلام»... وغيرها من الأعمال الأخرى، وكان الراحل مخرجا إذاعياً باقتدار، حيث يعتبر الأب الروحي للأعمال الإذاعية في أبوظبي بتقديمه لأكثر من أربعمئة عمل إذاعي.

وكان آخر عمل لمحمد الجناحي (حاير طاير) وهو مسلسل اجتماعي كوميدي نقدي ساخر، ذو حلقات منفصلة، تناقش كل حلقة منه القضايا المحلية والوطنية الآنية .

ويشار إلى أن الجناحي سافر قبل وفاته إلى سنغافورة حيث كان في رحلة علاج، إلا أن المنية وافته هناك في العام 2008، عن عمر يناهز 68 عاما.