ابنة رجاء الجداوي: "للأسف ماما تعبانة"

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن آخر مستجدات حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن والدتها التي تعاني من فيروس كورونا، لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.

وكتبت أميرة مختار: "مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض".

وكانت رجاء الجداوي قد دخلت منذ شهر العزل الصحي في محافظة الإسماعيلية، وكشفت مصادر بالمستشفى أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية المركزة، الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي، وبعد حقنها بالبلازما مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين.

وقالت المصادر في المستشفى، إن جرعات بلازما المتعافين لم تؤثر كثيرا في تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي بالشكل الذي يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن السبب في ذلك الحالة الصحية والسن المتقدمة.