بالفيديو.. السيسي يوقف سيارته للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث

المصدر: مروة سليم - دبي

تصدر هاشتاغ "#السيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نشر فيديو أمس، يظهر الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي وهو يطمئن على شاب أصيب في حادث سير بدراجة نارية.

وكان الرئيس المصري في جولة تفقدية لعدد من المشاريع الإنشائية في محافظة القاهرة، لكنه توقف عندما رأى حادث سير تعرض له مواطن مصري بدراجة نارية.

وقال السيسي للشاب: "مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. أنت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم"، فيما توجه الشاب بالشكر للرئيس على توقفه للاطمئنان عليه، كما قدم أحد الأطباء العلاج والإسعافات الأولية للشاب.