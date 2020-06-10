أشياء غريبة اصطحبها رواد الفضاء إلى القمر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بخلاف أساسيات السفر المعتادة، يحمل رواد الفضاء معهم في رحلتهم حقيبة صغيرة تتسع للضروريات فقط في معظم الأوقات، إلا أن بعضاً منهم اختار أشياء غريبة ليصحبها معه في رحلة غير اعتيادية.

فعندما انطلق اثنان من أفراد طاقم SpaceX Falcon 9 في رحلة الفضاء التاريخية الأسبوع الماضي، حملت الرحلة لعبة على شكل ديناصور بناءً على طلب من أبنائهم، وفقا لما جاء في موقع "غارديان" البريطاني.

وخلال مهمات أبولو إلى القمر، تم تقييد الأغراض الشخصية التي يمكن لرواد الفضاء أخذها، واختار رائد الفضاء تشارلز ديوك في مهمة أبولو 16 في عام 1972، ترك صورة كان قد اصطحبها لعائلته على سطح القمر مرفقة برسالة مكتوبة بخط اليد للأجيال القادمة، غير مدرك أن الإشعاع الشمسي سيمحي معالم الصورة في النهاية.

وفي مهمة أبولو 14 في عام 1971، تمكن آلان شيبرد من إقناع وكالة ناسا بالسماح له بأخذ لعبة جولف صغيرة وكرات.

والقطعة الأكثر غرابة كانت "رقاقة" سيراميك صغيرة تحتوي على ست قطع فنية متناهية الصغر تم نقلها على وحدة القمر أبولو 12، وتم إنشاء العمل من قبل 6 فنانين تشكيليين، حيث بقيت الوحدة على سطح القمر وسميت "متحف القمر".