مغردون إماراتيون يتفاعلون مع صور تطوير ميدان التحرير: وحشتنا مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاعل مغردون إماراتيون مع صور أظهرت أعمال التطوير التي تعمل عليها الحكومة المصرية على ميدان التحرير، الذي يعتبر أشهر الميادين في مصر، معبرين عن فرحتهم بمشاهدة مراحل انجاز أعمال التطوير التي بدى عليها الميدان.

ونشرت رئاسة الوزراء في مصر، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أعمال التطوير على ميدان التحرير، حيث تجري المرحلة النهائية لإضاءته، في إطار عملية التطوير التي يتم تنفيذها هناك.

وأرفق المغرد أبراهيم بهزاد صورة لأعمال التطوير الجارية في ميدان التحرير وعلق عليها: وحشتنا أم الدنيا مصر وجمالها وطيبة قلب أهلها.

وقال المغرد محمد النقبي: ميدان التحرير تُحفة بعد التضبيط شكرا مصر شكرا السيسي.

ميدان التحرير تُحفة بعد التضبيط شكرا مصر شكرا السيسي .. ❤️ https://t.co/nmLy7sKCVP — محمد سرور النقبي 🇦🇪 .. عاشق مصر 🇪🇬 .. (@MohammedSuroor1) June 4, 2020

وقال المغرد المهندس بدر الكعبي معلقاً على أحد صور: ميدان التحرير.. عمار يا أم الدنيا مصر.. الله يحفظكم حكومة وشعب وأرض.

#ميدان_التحرير عمار يا ام الدنيا #مصر الله يحفظكم حكومة وشعب وأرض — م.بدر الكعبي 🇦🇪♥️🇸🇦 (@baderalkaabi) June 5, 2020

وتفقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الخميس، المرحلة النهائية لمشروع إضاءة الميدان، بعد انتهاء شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية" من أعماله بصورة كاملة.

وأكد مدبولي أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر، "ليظهر في أبهى صورة له وليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التي تحظى بها مصر".

** مصدر الصور: الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء المصرية على "فيسبوك"