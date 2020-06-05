"النهر الأحمر".. كارثة شمالي روسيا وبوتن يعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حالة الطوارئ في منطقة شمالي سيبيريا، بعد أن تسبب تسرب ضخم للوقود في تحول نهر إلى اللون الأحمر، وهدد بإلحاق أضرار كبيرة ببيئة القطب الشمالي.

وتسرب أكثر من 20 ألف طن من الديزل إلى نهر أمبارنايا قرب مدينة نوريلسك مؤخرا، بعد انهيار خزان وقود في محطة للطاقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وصحف محلية روسية.

وقالت شركة "نوريلسك نيكل" التي تمتلك المحطة في بيان، إن ذوبان الجليد أدى إلى انهيار أحد خزانات الوقود لديها، فيما تسرب الزيت لمسافة نحو 10 كيلومترات.

وقال أليكسي كنيشنيكوف من مجموعة "دبليو دبليو إف روسيا" البيئية، إن الحادث هو أحد أكبر تسربات المشتقات النفطية في التاريخ الروسي الحديث.

وأكد خبراء أن هذه الحادثة كارثية وسيستغرق تنظيف الأنهار المتضررة فترات طويلة تصل لعقود وتتكلف ما يتجاوز المليار دولار، وما زاد من حجم الضرر هو تباطؤ السلطات المحلية في إخبار الحكومة من أجل احتواء الوضع.