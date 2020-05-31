في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. مغردون على "تويتر": "أطفئها قبل أن تطفئك"

المصدر: ديما منصور - دبي

يصادف اليوم، 31 مايو، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان بهذا اليوم مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.



وفي هذا السياق تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #اليوم_العالمي_للامتناع_عن_التدخين، داعين من خلاله الأشخاص المدخنين للابتعاد عن ما وصفوه بـ "الآفة"، وذلك للحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم ومحبيهم.



وأشار بعض بعض المغردين إلى أن الامتناع عن التدخين ليس سوى قرار يستطيع أي مدخن اتخاذه، وأن كل التجارب تنجح بالمحاولة، فقال المتابع "خالد الطويل": "اطفئها قبل أن تطفئك.. القرار لك .. ستنجح .. فقط حاول".



وقال آخر: "ولنفسك عليك حق.. ربما تشعر بأن القرار صعب ولكن تأكد؛ بأنه ليس مستحيلا".



كما أشار البعض الآخر إلى ضرورة اعتزال كل ما يؤذي الإنسان، بدعوة منهم للمدخنين إلى اعتزال التدخين الذي يسبب لهم أذى حقيقي، فقال أحد المتابعين: "لكل مدخن: اعتزل ما يؤذيك.. الأذى الحقيقي بين يديك".



ووصف بعض المتابعين الدخان بقاتل صاحبه وخانقه، فقالت إحدى المتابعات: "لا تشري خانقك.. لا تشتري قاتلك"، وقال آخر: "كيف تدفع نقودك أيها المدخن على ما سيكون سببا في قتلك.. التدخين سيقتلك ويؤذي من حولك".

من جانب آخر حذر متابعون من التدخين ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم،



وفي السياق نفسه أطلق الكثير من المتابعين على "تويتر"، حملة تحت اسم "أقلع الآن"، لتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين بدءا من اليوم، ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، مشيرين إلى أن هذا هو التوقيت المناسب لاتخاذ هذا القرار، وذلك لوجود دراسات عدة تؤكد الرابط بين الفيروس والتدخين.



وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بياناً توضح فيه الرابط بين التدخين وفيروس كورونا المستجد، وبالأخص أن هناك تقارير عدة أشارت إلى أن النيكوتين قد يساهم في الحد من أعراض الإصابة بالفيروس.



كما أكدت المنظمة، في وقت سابق، وبعد استعراض عدة دراسات أجراه خبراء في مجال الصحة العامة، أن المدخنين هم أكثر عرضة على للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بفيروس كورونا مقارنة بغير المدخنين.



من جهتهم شارك بعض المقلعين عن التدخين الوسم، معتبرين أن هذا القرار هو بمسابة إنجاز بالنسبة لهم ولم يكن فقط قرارا للحفاظ على الصحة، فقال أحد المتابعين: "قبل 4 سنوات أطفأت في شقتي سيجارتي الأخيرة. أكاد أجزم الآن أن ما ظننته حفاظاً على الصحة كان في الحقيقة بحثاً عن اللذة.. لذة الظفر.. لذة الشعور بالإنجاز."



ويعد تعاطي التبغ، بحسب منظمة الصحة، أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم.



وبحسب المنظمة فإن وباء التبغ العالمي يودي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً، منهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر. وإن لم نتخذ التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2030. وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.