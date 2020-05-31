في سباق القضاء على جائحة "كوفيد-19".. أبرز 5 لقاحات بنتائج واعدة

المصدر: هيا بجبوج - دبي

بات من المسلم أن اختبارات تطوير لقاح للقضاء على جائحة “كوفيد-19” عملية معقدة تحتاج وقتاً وتمويلاً.. ومع تضافر الجهود الدولية حول العالم بعد تجاوز عدد الإصابات حول العالم حاجز الـ6 ملايين إصابة، و369.544 حالة وفاة حتى اليوم.. تبرز على الواجهة 5 شركات متنافسة حمل اللقاح المحتمل الذي توصلت إليه نتائج واعدة بالشفاء ويقيناً بأن توفيره يحتاج زمناً قد يمتد من سبتمبر إلى نهاية العام.

مودرنا| Moderna

يعد لقاح مودرنا mRNA-1273 أول لقاح أدخل مرحلة التجارب السريرية، بعد ثمانية أسابيع فقط من نشر التسلسل الجيني لـ "كوفيد-19" في يناير.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية إن البيانات المؤقتة من تجربة المرحلة الأولى التي شملت 45 شخصا وجدت أنها أنتجت الأجسام المضادة لـ”كوفيد-19” في جميع المشاركين على مستويات مماثلة أو أعلى ممن أصيبوا بالفيروس، بما في ذلك بجرعات منخفضة منه.

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وأظهرت النتائج الأولية أن اللقاح يوفر حماية ضد التكاثر الفيروسي في الرئتين.

كانسينوا| CanSino

أصبحت شركة CanSino Biologics الصينية أول منافس ينقل لقاحها المرشح - Ad5-nCoV - إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية التي تجري في ووهان، ومع ذلك، فإن الشركة لم تنشر نتائج تفصيلية لمحاكمة المرحلة الأولى، قائلة فقط إنها تنتقل إلى المرحلة الثانية بناءً على "بيانات السلامة الأولية" من المرحلة الأولى، التي شارك فيها حوالي 500 شخص.

جامعة أكسفورد| Oxford University

يتم اختبار لقاح ChAdOx1 nCoV-19 للجامعة على أكثر من 1000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاماً في تجربة المرحلة الأولى التي بدأت الشهر الماضي.

ووجدت ورقة بحثية لم تتم مراجعتها بعد حول فعالية اللقاح في القرود، أن اللقاح منعهم من الإصابة بالالتهاب الرئوي وهو ما يسبب الوفاة بالفيروس، ولكنه لم يحميهم من العدوى مما يخلق مخاوف من أنه إذا تم استخدامه في البشر، فهذا يعني أنه لن يكون قادراً على منع انتقال الفيروس إلى الآخرين.

ويمكن أن تكون نتائج التجربة البشرية متاحة هذا الشهر، وتعاونت AstraZeneca، وهي مجموعة أدوية مقرها كامبريدج، مع جامعة أكسفورد لتصنيع اللقاح وتوزيعه إذا أظهرت التجارب أنه فعال.

إمبريال كوليج لندن| Imperial College London

تقوم "إمبيريال" بتطوير لقاح في شكل لم يتم اختباره من قبل على البشر، ويقوم الفريق بقيادة البروفيسور روبين شاتوك، بإجراء الاختبارات على الحيوانات منذ أوائل فبراير ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية في يونيو.

وقد تلقت الشركة في البداية 22.5 مليون جنيه استرليني من التمويل الحكومي، وحصلت على 18.5 مليون جنيه استرليني إضافية تأمل أن تمكنها من إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، حذر شاتوك من أنه من غير المرجح أن يكون اللقاح متاحاً للاستخدام في المملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

إنوفيو| Inovio

لم تستطع شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Inovio المواجدة منذ أربعة عقود تطوير منتج معتمد، ولكن ارتفع مخزونها بعد أن بدأت تجربتها الشهر الماضي، وتقول أن لقاحها INO-4800 المرشح أدى إلى استجابات مناعية واعدة في النماذج قبل السريرية.

وسجلت الشركة 40 شخصا أصحاء في تجربتها للمرحلة الأولى، وتأمل أن تتقدم إلى المرحلة الثانية والثالثة من تجارب الفعالية هذا الصيف.

وتلقت الشركة ما مجموعه 17.2 مليون دولار (14 مليون جنيه استرليني) على شكل منح من أجل ابتكارات الاستعدادات الوبائية للقاح.