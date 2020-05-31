"فوربس" تمحو كايلي جينر من قائمة المليارديرات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سحبت مجلة "فوربس" من لائحتها اسم كايلي جينر، إذ تبين أنها ليست من أصحاب المليارات، متهمة نجمة تلفزيون الواقع «بتضخيم قيمة أرباحها من مستحضرات التجميل الخاصة بها لسنوات».

وكانت المجلة دونت اسم كايلي جينر البالغة من العمر 22 عاماً في لائحتها لأغنى أغنياء العالم في مارس الماضي عام 2019، بسبب شعبية علامتها التجارية "كايلي كوزميتكس" لكنها أزالتها منها مستندة إلى معلومات جديدة، فقد باعت جينر 51 % من علامتها التجارية لعملاق التجميل "كوتي" في ينايرالماضي، مقابل 600 مليون دولار في صفقة قدّرت قيمة الشركة بـ1.2 مليار دولار.

واتهمت المجلة

واتهمت "فوربس"عائلة جينر الشهيرة، باحتمالية تزوير بيانات العائدات الضريبية الخاصة بالشركة، موضحة أن المعلومات الجديدة وتأثير وباء كوفيد19 على مبيعات مستحضرات التجميل جعلتهم يعتقدون أنها ليست من أصحاب المليارات رغم أنها حصلت على عائدات تقدر بنحو 340 مليون دولار بعد الضرائب من المبيعات.



وقدرت "فوربس" ثروة جينر الشخصية بأقل بقليل من 900 مليون دولار، من جانبها ردت جينر على المجلة من خلال تويتر، متهمة إياها بالاستناد إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة»، وكتبت: لم أطلب أبداً الحصول على أي لقب ولم أحاول الكذب للوصول إليه على الإطلاق