إصابة أول قطة بـ "فيروس كورونا" في روسيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت هيئة الرقابة البيطرية الفدرالية الروسية، إصابة أول قطة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال نائب رئيس الهيئة نيقولاي فلاسوف إنه تم وضع القطة تحت الحجر الصحي بمكان إقامة صاحبها على إثر تأكيد إصابتها بالفيروس.

وأشار المسؤول إلى أن هيئة الرقابة البيطرية لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات تجاه الحيوانات عقب الكشف عن إصابة قطة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، وحسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

كما لا توجد أي معلومات عن إمكانية تطور الفيروس لدى القطط.