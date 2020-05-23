متاجر أميركية تمنع الزبائن من ارتداء الكمامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة من المتاجر، ومنافذ البيع الأميركية، منع الزبائن من ارتداء الكمامات التي تقي تفشي فيروس كورونا المستجد، لإشباع رغبتهم في تجربة تسوق «حرة»، وفقاً لما جاء في موقع «سكاي نيوز».

ووضعت سلسلة من المتاجر لافتات، تمنع الزبائن من الدخول، في حال إصرارهم على ارتداء الكمامات الواقية.

ويعتبر المناهضون لإجراءت الإغلاق والوقاية، التي يفرضها الكثير من الولايات الأميركية، تعدياً على الحريات الفردية، وانتهاكاً للحقوق الشخصية.

ويوصي خبراء الصحة، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية، بضرورة ارتداء الكمامات، لاسيما أثناء الوجود بأماكن مغلقة، مثل المحال التجارية، لوقف تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم.