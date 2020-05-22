أستراليا تسجل أسرع إنترنت.. تتيح تحميل 1000 فيلم «إتش دي» في ثانية واحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجل علماء أسرع اتصال بالإنترنت عالمياً في أستراليا، حيث يمكن تحميل 1000 فيلم بجودة عالية (إتش دي)، في أقل من ثانية واحدة.

وذكرت صحيفة «دايلي ميل»، البريطانية، أن فريقاً من جامعات: «سوينبيرن»، و«موناش»، و«RMIT»، سجل سرعة إنترنت قدرها 44.2 تيرابت في الثانية، ضمن دراسة جديدة، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها سرعة بهذا القدر.

وتعتبر هذه السرعة مختلفة تماماً عن السرعة التقليدية في أستراليا، والتي تبلغ 11 ميغابت في الثانية الواحدة.

واستخدم العلماء في هذه التجربة جهازاً جديداً، بدلاً من 80 واحداً تعمل بالليزر، بالإضافة إلى معدة تعرف بـ«مايكرو كومب» أصغر من أجهزة الاتصالات الحالية من حيث الحجم.

وقد تمت زراعة الجهاز واختباره في البنية التحتية الحالية للإنترنت، التي تستخدمها الشبكة الوطنية الأسترالية للإنترنت.

ويمكن لهذه التكنولوجيا توفير الإنترنت العالي السرعة لنحو 1.8 مليون أسرة في مدينة ملبورن الأسترالية، بالإضافة إلى مليارات الناس حول العالم في ساعات الذروة، بحسب الدراسة.