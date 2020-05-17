العالم يسجل 4.7 مليون إصابة بكورونا حتى صباح اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 1.8 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب أكثر من 90 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 276 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. وسجلت روسيا 272 ألف إصابة و2537 وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 240 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 224 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 947 إصابة و4633 وفاة.

تجدر الإشارة إلا أن عددا من الجهات توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.