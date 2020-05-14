بالفيديو.. دار تمريض في إسبانيا تطلق بالونات احتفالا بعدم تسجيلها إصابات جديدة بـ "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "إي بي سي نيوز" الأميركي مقطع فيديو لإحدى دور التمريض في إسبانيا وهي تطلق البالونات في الهواء احتفالا بعدم تسجيلها إصابات جديدة بفيروس كورونا الستجد.



ويظهر مقطع الفيديو الممرضين والمرضى يقفون جنبا إلى جنب أمام دار التمريض وعلى شرفاتها ويطلقون بالونات خضراء اللون، ليتبعوا ذلك بتصفيق متواصل، يعبر عن فرحتهم بعدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.



ويشار إلى أن إسبانيا، التي تشكل مقصدا سياحيا مهما، بدأت، أخيرا، بتخفيف الإغلاق بعد سبعة أسابيع من الإغلاق التام.



وكانت الحكومة الاسبانية، نشرت في الأول من أمس، مجموعة جديدة من القواعد لجميع الزوار الوافدين من الخارج، حيث سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين إذا وصلوا بعد 15 مايو.