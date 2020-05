عادت آلاف المدارس الفرنسية إلى فتح أبوابها مع بروتوكول صحي غير مسبوق، في خطوة رحبت بها الحكومة، لكنها تثير مخاوف من عودة التفشي.



فرنسا: آلاف المدارس تفتح أبوابها وكورونا يودي بـ 348 شخصاً خلال يوم تاريخ النشر: 12/05/2020

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/79ddf725-d0fd-4275-87e9-1bacd05b377c#sthash.zB1SExv6.dpuf