ظاهرة فلكية فوق الكعبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مكة المكرمة ظاهرة فلكية، حدثت بالتزامن مع غروب الشمس، وجرت رؤيتها بالعين المجردة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة على «تويتر» أن «مكة المكرمة شهدت، ليل الخميس، تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءً، بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة».

وذكرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، في تقرير لها، أن القمر كان قرصه مضاءً بنسبة (87.7%)، وعلى مسافة 368.051 كيلومتراً.

وأضافت أن هذه الظاهرة الفلكية تساعد في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، في مناطق عدة حول العالم، كما فعل القدماء، كون موقع القمر في هذه اللحظة يشير تماماً إلى موقع مكة المكرمة وبدقة عالية، كما هي الحال في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.