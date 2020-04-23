مصر.. حبس نجمة "تيك توك" بسبب فيديو للتحريض على "الفسق"

المصدر: مروة سليم - دبي

أمر النائب العام المصري بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك كما ذكرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأضافت النيابة العامة أنها ستعلن النيابة العامة في بيان لها تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات وما وجه للمتهمة من اتهامات.

وكانت النيابة العاملة قد واجهت المتهمة بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أقت القبض على حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور".

ومن جانبه كان رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، قد قرر إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وطالب الآلاف من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالقبض على المتهمة حنين حسام، بعد "دعوتها لممارسة الفجور" من خلال فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، و"مطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف من داخل منازلهن مقابل مبالغ طائلة".