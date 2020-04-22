يقتل ابنه بعدما رفض ارتداء "الكمامة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة كالكوتا بالهند، جريمة مروعة بعدما قتل رجل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل؛

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الابن كان يستعد للخروج ثم اندلع شجار بينه وبين والده، بعدما طلب منه الأخير ارتداء الكمامة الطبية، فأصيب الأب بحالة من الغضب، لإصرار ابنه على عدم ارتدائها وأقدم على خنقه بشريط من القماش حتى الموت؛ ليسلم نفسه إلى الشرطة بعدها ويعترف بجريمته.

وأوضحت تحقيقات الشرطة، أن الضحية خرج من المنزل من دون كمامة طبية أكثر من مرة، وكان هذا هو السبب الذي جعل الرجل العجوز، غاضباً من تصرف ابنه.