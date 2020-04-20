اكتشاف فيروس كورونا في مياه رش الحدائق بباريس

أغلقت باريس جزءا من شبكة بالمياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.

وقالت البلدية في بيان الأحد إن مياه الشرب في باريس لا تزال آمنة.

وأضاف البيان أن مختبرا للمياه في البلدية اكتشف "آثارا ضئيلة" للفيروس في أربع من 27 من نقاط أخذ العينات في شبكة المدينة للمياه غير المستخدمة للشرب. وتختلف هذه الشبكة عن شبكة مياه الشرب في المدينة.

وجرى إغلاق جميع حدائق ومتنزهات ونوافير باريس أمام الجمهور في إطار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار كورونا.

وتستخدم المياه غير الصالحة للشرب والتي يتم جرها من نهر السين، وقناة أورك، في تنظيف الشوارع، وسقي الأعشاب في متنزهات وحدائق المدينة المغلقة حاليًا أمام العامة، كما تزوّد نوافيرها بالمياه.