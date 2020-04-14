شاهد.. صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في مستشفيات أميركا

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية أميركية صوراً قاسية لجثث ضحايا فيروس كورونا مكدسة في المستشفيات.

ونشر عاملون في مشفى "ماونت سيناي" بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، صوراً تظهر الاحتفاظ بالجثث في إحدى الغرف الفارغة.

كما أظهرت صور أخرى نشرتها شبكة "سي إن إن"، تكدس جثث في وحدة حفظ مبردة، وضعت في ساحة انتظار مخصصة للسيارات في المشفى.

وتسبب فيروس كورونا في حالة من الفوضى في مستشفيات أميركية، خصوصاً في ولاية نيويورك، بعد تضاعف حالات الإصابة والوفيات خلال الأيام الماضية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن إحدى الغرف التي كانت تستخدم عادة لدراسة عادات النوم، تم استخدامها لتخزين الجثث.

وتظهر إحدى الصور جثتين على سرير واحد جنباً إلى جنب، فيما تظهر جثة أخرى موضوعة على كرسي بجانب السرير. وكانت الجثث الثلاث مغلفة بأكياس بيضاء.