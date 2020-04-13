كيف نحد من عدوى «كورونا» عن طريق أحذيتنا؟

المصدر: ترجمة مروة سليم

أوصى أطباء بأنه يجب ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية في الخارج، وخلعه فور العودة إلى المنزل، إذ يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد_19»، وذلك كما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من فرص تلويث الفيروس للمنزل، وبذلك يقل خطر الإصابة لأفراد المنزل جميعاً.

كما اقترح الاحتفاظ بالأحذية في المكان نفسه، إما في الردهة أو في صندوق، لتقليل خطر انتشار الفيروس، حيث إن الفيروس يمكن أن يعيش على مواد مثل النعال المطاطية للأحذية من ثلاثة إلى خمسة أيام، لذا فمن الأفضل استخدام زوج واحد فقط من الأحذية للخروج.

ويُعتقد أن أي خطر لانتشار العدوى من الحذاء ضئيل للغاية، ووفقاً لأخصائية الصحة العامة كارول وينر: «لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يدخل إلى المنزل من الأحذية»، وأنها عملياً، على الجزء الأبعد من وجوهنا، ونحن نعلم أن أكبر خطر لانتقال العدوى هو من شخص لآخر، وليس من حذاء لآخر.