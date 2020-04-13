هرب من كورونا إلى الغابة.. فلقي حتفه بطريقة غريبة

لجأ روسي إلى غابة في محاولة للابتعاد عن حالة القلق التي تعيشها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، لكنه لقي حتفه بعشبة سامة

وقالت لاريسا، زوجة الرحالة الروسي المعروف أليكسندر نوركو ، إنه بعث لها برسالة عبر الهاتف قبيل وفاته كتب فيها أنه عثر على جذور لنبات النيلوفر ويعتزم طبخها وأكلها. وبعد ذلك فقدت الاتصال به.

وأضافت لاريسا نوركو أن زوجها أخطأ وخلط بين النبات الصالح للأكل وآخر سام، وتوفي جراء التسمم.

وقبل أسبوعين من وفاته، قال الرحالة الروسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة، بعيدا عما وصفه بـ"الضجيج غير السليم" حول العدوى.