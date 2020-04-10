"كورونا" يخطف الأم.. وابنتها تلحق بها خلال دفنها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم تتحمل فتاة وفاة والدتها اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال جنازة والدتها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الفتاة صاحبة الـ35 عاماً شعرت بألم في صدرها بعد دفن أمها في مقبرة أثيرستون بفوارويكشاير بوسط إنجلترا.

وحاول الحضور إلى التدخل ومساعدة الفتاة لكنها سرعان ما لقيت حتفها إثر سكتة قلبية.

وقالت شقيقة المتوفاة إن شقيقتها كانت تشعر بصعوبة في التنفس حين كان يجري دفن أمها.

وتابعت: "ما حدث يشبه فيلم رعب. إنه أمر مروع حقا".

وكانت الأم قد توفيت قبل أيام إثر إصابتها بـ"كوفيد 19"، في دار الرعاية "أولدبيري غرانج" في نونيتون.