مؤتمر صحافي للمري والقطامي لمناقشة برنامج التعقيم الشامل في دبي

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

عقد القائد العام لشرطة دبي، عبدالله خليفة المري، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، اليوم، مؤتمراً صحافياً عن بُعد، تحّدثا خلاله عن القرارات الأخيرة بخصوص إجراءات التعقيم الشامل القائم لمدة 24 ساعة في دبي.



وشارك في هذا المؤتمر الصحافي عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف في دولة الإمارات.



أهم ما جاء في هذا المؤتمر:



المري: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتابعان جهود مختلف الفرق الحكومية في دبي أولاً بأول، ونحن نعمل بروح الفريق الواحد لتأمين سلامة وصحة المجتمع.



القطامي: دولة الإمارات العربية تتبع أفضل البروتوكولات والأساليب والمنهجيات العالمية لمنع تفشي فيروس "كورونا".



القطامي: مدة المرض تعتمد على الحالة الصحية للمريض ومستوى مناعته، وأغلب حالات المصابين بفيروس "كورونا بالدولة" من 80 إلى 85% حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، ولا تدخل العناية الطبية الفائقة.



القطامي: مدة المرض بشكل عام تراوح ما بين أسبوع و30 يوماً، وهذا يعتمد على مناعة المريض.



المري: دبي تملك بنية تحتية قوية في الإمكانات والذكاء الاصطناعي، ونحن سخّرنا هذا في تطبيق نظام الحظر.



المري: أنظمة الرادارت وأنظمة الرصد تخلق نوعاً من التواصل بين القيادة العامة والجمهور، ونحن استخدمنا هذه الأجهزة ليس كأجهزة أمنية بل كوسيلة لتحقيق التباعد الاجتماعي.



المري: لدينا بعض المنصات كمنصة عين الشرطة و "إي كرايم"، وغيرهما من المنصات التي نستخدمها في برنامج التعقيم الوطني للتصدي للوباء.



القطامي: سنقوم بقياس وتقييم برنامج التعقيم الوطني باستمرار.



المري: نعمل مع مختلف الشركاء في الحكومة واللجنة الدائمة لشؤون العمال لدعم الفئات العمالية فهم مكون من مجتمعنا، ونفذنا برامج توعوية وبرامج تعقيم خاصة بمسكانهم، كما تعمل الجهات لتوفير المتطلبات الأساسية لهم، ونحن حريصون على سلامة مختلف مكونات المجتمع.

المري: التباعد الاجتماعي يخفّض من عدد الإصابات.



المري: جميع الفرق بمنطقة نايف تعمل بمنظومة واحدة، وكان من الضروري أن نقوم بعملية التعقيم في هذه المنطقة لتفادي أي إصابات.



المري: ركزنا على منطقة نايف لتحقيق التباعد الاجتماعي عبر التوعية.



المري: نتمنى أن يحقق التباعد الاجتماعي الغاية المرجوة منه، وهو التخفيف من عدد الإصابات، وهو ما يقلل الفترة المنتظرة للعودة إلى الحياة الطبيعية.



القطامي: لدينا خطة لرفع طاقة المستشفيات الاستيعابية إذا اقتضت الحاجة.



القطامي : مستشفيان ميدانيان بطاقة استيعابية عالية في دبي قريباً، ودراسة للتوسع بها احترازياً، حسب الحاجة.



المري: هناك بعض المخالفات غير المقصودة، وهناك أيضاً مخالفات لأشخاص مستهترين.



المري: الحكومة تقوم بجهود كبيرة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".



القطامي: تم إعداد سيناريوهات وخطة متكاملة داخل المستشفيات في حال تزايدت أعداد الإصابات.



القطامي: نوفر فنادق خمس نجوم في حالات الحجر الصحي، ولدينا قدرة استيعابية هائلة.



القطامي: نشكر جميع من أسهموا بوضع فنادقهم وأبنيتهم تحت تصرفنا.



المري: حكومة دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً بجلب جميع رعاياها إلى أرض الوطن.



المري: وفرنا للعالقين كل الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية اللازمة، ويتم التواصل مع سفارات دولهم للتنسيق لعودتهم إلى أوطانهم متى ما تم افتتاح المطارات في دولهم لاستقبالهم.



القطامي: نوفر فحوص "كورونا" لكل المواطنين والمقيمين في الدولة.



المري: الفئات التي تم استثناؤها من الحظر خلال فترة التعقيم، تم الإعلان عنها عن طريق وسائل التواصل كافة، وباتت واضحة.



القطامي: نقوم بإجراء فحوص "كورونا" لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ونعطي الأولوية لمن لديه أعراض.



القطامي: أجرينا أكثر من 250 ألف فحص "كورونا" خلال فترة وجيزة.