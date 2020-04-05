بالصور.. الـ 12 ظهراً بتوقيت "حظر التجوال" حول العالم

المصدر: متابعة: هيا بجبوج - دبي

فرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تغييرات متسارعة في المشهد الدولي، ودفع انتشاره الكثير من دول العالم إلى دق ناقوس الخطر وإعلان الحرب على الفيروس، فشلت حركة الطيران، وتأثرت التجارة العالمية، وتغيرت المسلمات البسيطة كإمكانية الذهاب إلى المتجر أو الذهاب إلى العمل، بأخرى أكثر حزما أومرونة في محاولة ضبط انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وعلى الرغم من استخدام العديد من الدول لأسلوب التوعية والاعتماد على "الوعي المجتمعي"، إلا أن تلك اللغة تبدلت تدريجياً مع تفشي الوباء لتتوالى تباعاً أخبار فرض قوانين وتشريعات استثنائية تضمنت مخالفات وجزاءات مشددة ورادعة في وجه المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء.

وأدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا عالمياً، إلى صمت وهدوء في بعض الأماكن الأكثر ازدحاماً في العالم.

وتحولت محاور النقل التي تعج بالمسافرين عادة، مثل محطة غراند سنترال في نيويورك أو أرصفة العبارات إيمينونو في إسطنبول، إلى مواقع مهجورة، وخلت المتنزهات السياحية والشوارع في براغ ووهان وكوبا ولندن وغيرها من المدن والبلدان من المارة والزوار، وتوقفت المحال التجارية عن ممارسة أنشطتها، واختلف وجه الحياة الذي اعتدناه، في جهود عالمية وتضافر من الجميع للسيطرة على انتشار الفيروس.

والتقط مصورو "رويترز" حول العالم لحظات الصمت الذي هبط على بعض أشهر الأماكن في العالم في اليوم نفسه عند الساعة الـ12 ظهراً بسبب فرض تلك البلدان حظراً للتجوال جزئياً كان أم كلياً.