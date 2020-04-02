السعودية تحظر التجوال 24 ساعة في مكة والمدينة اعتباراً من اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إعلانه عن قرار منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزارة الداخلية قولها إن منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أن القرار لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.



ودعت الوزارة الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقاً للمصلحة العامة.