سيدة مصابة تلد توأماً وتسميهما فيروس وكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



اختارت امرأة مكسيكية مصابة بفيروس كورونا ولدت توأماً، ان تطلق اسمي "فيروس" و"كورونا" على طفليها .

وذكر موقع world news أن أناماريا خوسيه ذات الـ 34 عاماً قررت أن تلقب طفليها التوأم باسمي فيروس وكورونا.

كما أكد الموقع أن الطفلين في حالة صحية جيدة رغم إصابة الأم بكوفيد - 19.

وقالت الأم إنها لم تكن قد استقرت على اسمي طفليها واقترح عليها أحد الأطباء بالمستشفى تسمية الطفلين بـ فيروس وكورونا، ولاقت الفكرة إعجابها، خاصة أن الفيروس حديث العالم .

أما الطبيب صاحب الفكرة، فأكد أنه كان يمزح حين اقترح على الأم فكرة الأسماء لكنها فاجأته بأنها أخذت الأمر على محمل الجد، وسمّتهما بالفعل فيروس وكورونا.