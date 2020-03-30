مخاطر تأخير موعد النوم 30 دقيقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أجريت في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة عن عادات النوم، إلى أن التأخر 30 دقيقة فقط عن موعد النوم المعتاد يحمل آثارا سلبية على صحة الجسم.

وكشفت الدراسة أن الطلاب الذين يذهبون إلى الفراش بوقت متأخر قليلاً عن وقت نومهم المعتاد كان لديهم معدل ضربات قلب في الراحة أعلى بكثير في الليل، الأمر الذي استمر حتى اليوم التالي.

وكانت هذه النتائج صحيحة حتى لو حصل الشخص على القدر نفسه من النوم كالمعتاد.

ونظر العلماء في بيانات المشاركين الذين تأخروا فترة ساعة واحدة في المتوسط عن ​​وقت النوم المعتاد، والتي تم أخذها من أجهزة Fitbit التي وقاموا بارتدائها على مدى أربع سنوات من قبل المشاركين خلال 255736 جلسة نوم.

كما لوحظت زيادات كبيرة في معدل ضربات القلب أثناء الراحة (RHR) عندما ذهب الطلاب إلى الفراش في أي وقت بين دقيقة واحدة و30 دقيقة بعد وقت نومهم الطبيعي، وتم تعريف وقت النوم الطبيعي على أنه الفاصل الزمني للساعة التي تحيط بمتوسط ​​وقت النوم.

إلى ذلك وجدوا أنه كلما ذهب الطلاب إلى الفراش متأخرين، زاد ارتفاع معدل ضربات القلب لديهم، وتستمر الحالة إلى اليوم التالي.

ووفقاً للدراسة، فإن الذهاب إلى الفراش قبل 30 دقيقة من المعتاد ليس له تأثير يذكر، في حين أن الذهاب إلى الفراش قبل ما يزيد عن نصف ساعة من موعد النوم المعتاد يزيد بشكل كبير من معدل ضربات القلب أثناء الراحة.