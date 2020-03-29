    بالفيديو.. مغني "هلا بالخميس" يغني في زمن الـ "كورونا".. "راح الخميس"

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    ظهر المغني السوري معن برغوث، الذي اشتهر بأغنيته "هلا بالخميس"، في مقطع فيديو قصير، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويقول "راح الخميس" في إشارة للعزل المنزلي الذي يعيشه الناس في معظم دول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وقدم البرغوثي مقطع الفيديو بطريقة كوميدية، وعلق عليه: "الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر ، واهم شي #خليك_بالبيت".

    ويشار الى أن معن البرغوثي اشتهر بأغنية "هلا بالخميس"، والتي بات عنوانها تعبير شهير يردده الشباب العربي كل خميس، كما تحول إلى هاشتاغ يصل كل يوم خميس إلى قائمة الأكثر تداولا.

     

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