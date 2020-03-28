زبون يترك 10 آلاف دولار "بقشيشاً" لعمال مطعم في فلوريدا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترك أحدهم بقشيشاً يبلغ 10 آلاف دولار في مطعم بفلوريدا، تقاسمه نحو20 موظّفاً بشكل متساوٍ، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي، بسبب وباء كورونا المستجد.

وكتبت سلسلة "سكيليت" المحلّية، المتخصّصة في تحضير وجبات الفطور، على صفحتها في "فيس بوك"، الخميس: "رغم كلّ القصص السلبية التي نسمعها الآن، لايزال هناك أشخاص رائعون في العالم".

وخلال الأسبوع الماضي، ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا، عشية صدور قرار بإغلاق كل مطاعم الولاية، باستثناء خدمات توصيل الطلبات.

وقال مالك سلسلة المطاعم، روس إيدلوند، للصحافة المحلّية: "لا نعرف حتى الآن من هو"، لكنّه يأمل تحديد هوية هذا المحسن السخيّ.

وقال: "لدينا زبائن يتردّدون بانتظام منذ سنوات، إنهم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضّلة، وأين يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".

وفي ذلك اليوم، عاد 20 موظفاً في مطعم نابولي إلى منازلهم، ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم. وفي اليوم التالي، لم يَعُدْ معظمهم إلى العمل.