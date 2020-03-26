غدا.. ارتفاع في درجة الحرارة وفرصة تساقط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً.



الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج أحيانا مع نشاط السحب.



فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 المد الثاني عند الساعة 03:10 الجزر الأول عند الساعة 08:47 الجزر الثاني عند الساعة 20:49 بحر عمان: متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 المد الثاني عند 23:18 الجزر الاول عند الساعة 17:26 الجزر الثاني عند الساعة 05:52