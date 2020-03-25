ما هو فيروس "هانتا" الجديد؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت الصين أول وفاة بفيروس "هانتا" لرجل توفي بالفيروس "الرئوي النادر" في مقاطعة يونان في طريق عودته إلى مقاطعة شاندونغ، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وينتمي فيروس "هانتا" لعائلة من الفيروسات، التي تنتشر عبر القوارض، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، التي قالت إن حالات فيروس هانتا نادرة، وتنتشر نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الغبار الملوث بالفيروس.

وسجلت حالات نادرة في تشيلي والأرجنتين، وشهدت انتقالاً من شخص لآخر عندما يكون الشخص على اتصال وثيق مع شخص مصاب بنوع من فيروس هانتا يسمى فيروس الأنديز".

وتشمل أعراض الفيروس "الرئوي النادر" التعب والحمى وآلام العضلات والصداع والدوار والقشعريرة ومشاكل في البطن، كما يمكن أن يحدث السعال وضيق التنفس لاحقا بسبب امتلاء الرئتين.

ووفقا لبيانات المراكز الأميركية، فإنه من عام 1993 إلى 2017، لم يكن هناك سوى 728 حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في الولايات المتحدة، ومعظمها غير مميت.