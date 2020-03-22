هل يختفي فيروس كورونا بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف بحث صيني نشره باحثون في جامعتي بيهانغ وتسينغهوا في الصين، أنّ "انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يمكن تخفيفه في المناخات الأكثر دفئاً ورطوبة".

وبحسب الباحثين، فإن "درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العاليّة، تقلل بشكل كبير من انتقال فيروس كورونا".



وأكد الباحثون أنّ "كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة، وزيادة في الرطوبة بنسبة 1%، تساهم في تقليل العدد التناسلي للفيروس بمقدار 0.0383 و 0.0224 على التوالي".

وأوضح العلماء أنّ "فيروس الإنفلونزا أكثر استقراراً في درجات الحرارة الباردة، وأن قطرات الجهاز التنفسي التي تعمل كحاويات فيروسية، تظل محمولة في الهواء لفترة أطول في الهواء الجاف، كما أن الطقس البارد والجاف يضعف المناعة. ومع زيادة الرطوبة، يزداد حجم القطيرات الفيروسية التي تسقط من الهواء بشكل أسرع، مما يوفر فرصة أقل للآخرين لإلتقاطها".