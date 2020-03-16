حقيقة هرب المصاب بكورونا في الأردن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح المصاب "الهارب" بفيروس كورونا تامر السعودي أنه لم يهرب من المستشفى، وذلك كما أكد لصحيفة "الغد" الأردنية، قائلاً إنه جاء من بريطانيا يوم الأحد الماضي، وقام بعزل نفسه منذ يوم الاثنين الماضي بناء على طلب الكوادر الطبية المتواجدة بالمطار.

وأضاف "تامر السعودي" أثناء حواره مع الصحيفة الأردنية داخل العزل في مستشفى الأمير حمزة أنه مساء يوم الاثنين الماضي ظهرت عليه والخادمة اعراض شبيهة لفيروس كورونا، فقاما بالذهاب يوم أمس لاجراء الفحوصات اللازمة لتظهر النتائج مساء الأمس باصابته وعدم إصابة الخادمة، وبعدها قام المستشفى بالاتصال به للقدوم إليهم.

لكنه فوجئ بعد الذهاب إلى المستشفى بعدم التزام اي احد من الممرضين باجراءات الوقاية وان الممرض المشرف عليه لا يرتدي الكمامة، فذهب لغرفة العزل ليفاجأ بأن المكان متسخا ومليء بالاتربة ولا توجد أبسط قواعد النظافة لديهم، فطلب من الممرض الخروج من المستشفى وهو من قام بكبس ازرار المصعد وقال له الله معك".

وأكد السعودي انه عاد للمنزل بمركبته الخاصة وذهب للنوم ليتفاجأ بمداهمة الأجهزة الأمنية والقبض عليه.