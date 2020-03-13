"أبل": اتبعوا هذه الإرشادات لتعقيم هواتفكم ضد "الكورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت شركة أبل من تنظيف أجهزة الأيفون باستخدام مناديل مطهرة أو أي منتج مخصص للتنظيف أو التعقيم، حيث إن الكحول الموجود بالمناديل المطهرة يمكن أن يُلحق الضرر بالطلاءات، لكن قررت الشركة مؤخرا تغيير هذا الأمر، وأوضحت أن بإمكان مستخدميها تعقيم هواتفهم بسبب القلق المتزايد حول اندلاع فيروس كورونا.

ونصحت "أبل" باتباع إرشاداتها في كيفية تنظيف منتجاتها وعادت لتوافق على استعانة المستخدمين بالمناديل المطهرة والمنتجات المماثلة التي تتكون من الكحول لتنظيف أجهزة الأيفون الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المناديل لتنظيف غيرها من الأجهزة لكن بلطف.

وأوضحت "أبل" أيضا طريقة تنظيف هواتف أي فون وذلك "باستخدام مناديل التطهير، يمكن مسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتجات أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى، لكنها نصحت بضرورة تجنب تنظيف أي فتحة، أو استخدام أي مواد تنظيف أخرى أو تعقيم لمسح المنتجات.

وتنصح الشركة أيضا المستخدمين بالذهاب إلى مركز خدمة معتمد، في حالة دخول السائل إلى منتجات أبل، كما ذكرت الشركة أن "الأضرار الناجمة عن أي مواد سائلة غير مشمولة بضمان منتج أبل أو خطط حماية AppleCare.