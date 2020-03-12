نجل توم هانكس يتحدث عن وضع والديه بعد إصابتهما بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف نجل الممثل والمخرج الأميركي في هوليوود، توم هانكس، وضع والديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ابن الممثل الأميركي شيت هانكس مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام"، وجه من خلاله رسالة إلى المعجبين بوالده وأكد لهم حقيقة إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد.

وقال ابنه، في مقطع الفيديو: "إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة".

وأضاف قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق".

وكان توم هانكس قد أعلن، أمس، عبر حسابه على "تويتر"، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد خلال وجودهما في دولة أستراليا.