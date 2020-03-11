في يوم ميلاده.. "محمد بن زايد" يتصدر "تويتر".. ومغرّدون: "كل عام وضحكتك تسعد وطن"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدّر وسم صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث عايده المتابعون من الإمارات ومختلف البلاد العربية، معبرين له عن حبهم وامنياتهم ببقائه سنداً للإمارات وشعبها. وعن امتنانهم لما قدمه لهم ولدولة الإمارات.

وأكد المغرّدون أن يوم ميلاد سموّه هو يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد، وأنه فعلاً "أسد الإمارات" وحامي حماها.

كما نشر مغرّدون صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مراحل عمرية مختلفة، مرفقينها بأجمل عبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة.

وقال أحد المغردين: "#محمد_بن_زايد #ميلاد_اسد_الامارات كل عام وانت فرحة شعب الامارات.. الله يحفظك لنا"

وقالت أخرى: "الناس تقولك كل عام وانت بخير ... وانا اقولك انت الخير لكل عام سيدي ".

ووصف مغردون سموّه بأنه رمز للتسامح والسلام، فقال أحدهم: "القائد الذي نذر نفسه للوطن.. فهو رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية.. كل عام وأنت بخير سيدي صاحب السمو محمد بن زايد".

وقال آخر: "ولد في مثل هذا اليوم.. قائد الإنسانية ورمز التواضع والمحبة، صاحب المواقف المشرفة والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان".

وأشاد بعض المغردين أيضاً بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف. فقالت إحدى المغردات: "هيبة بلد... تهتف له شعوب وتقول: أنا أشهد إن زايد.. خلّف له ولد".

وقال آخر: "الإمارات قوية بتاريخ زايد.. وقوية بأبناء زايد.. وقوية بقيم زايد، التي تسري في دماء كل مواطن. كل عام وأسد الإمارات بخير وحفظ الله الإمارات قيادة وشعباً".

كما أشادوا بمواقف سموه المشرفة خلال مسيرة حياته، على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المتابعات: "وهو عيد ميلاد صاحب المواقف المشرفة التي يشهد لها التاريخ ويسطرها بأحرف من ذهب والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

فيما تبارى بعض المغردين بكتابة الأشعار عن سموّه في يومه هذا، فقال أحد المغردين:

"كـل عـام وهـيـبـتـك تـهـز جـبـال

كل عام وضحكتك تسعد وطن

كل عام وانت نبض الوطن

مساكم فخامه وعز وفخر

مساكم ميلاد أسد الدوله

عسى تبطي سنينه بوخالد.."

ومن جانبها استشهدت إحدى المغردات ببيت شعر للنابغة الذبياني قال فيه: "فإنكَ شمسٌ والملوكُ كواكبٌ.. إذا طلعتَ لم يَبدُ منهن كوكبُ".