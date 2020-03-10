بالفيديو.. كاميرا سرية ترصد بؤرة جديدة كـ"ووهان" لكورونا في الصين

المصدر: ترجمة مروة سليم

كشفت لقطات سرية عن أسواق غير قانونية في سوق "شاتوشاك" بالعاصمة التايلاندية بانكوك تبيع حيوانات برية "شديدة الخطورة"، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن محققاً بيئياً انتقل بكاميرا خفية إلى السوق، فوجد ما وصفه بـ"ووهان الثانية"، حيث أن تباع السحالي والقرود والسلاحف النادرة والثعابين، كما تم حبس الظربان، والإغوانا وبعض الطيور الصغيرة وغيرها من الحيوانات.

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وقال مراسل "ديلي ميل" ستيفن غالستر، وهو يتجول في طرقات السوق، "أعتقد أن هذا المكان هو غرفة تعذيب ومختبر قذرة يختلطان في واحد"، مضيفاً أن السوق أنه فوجئ بآلاف الأشخاص يزورون هذا السوق بشكل عادي، حيث احتمال تكرار تجربة ووهان أمر وارد للغاية".

وأوضح غالستر أن جميع الحيوانات التي تم سحبها من بيئاتها الطبيعية تباع في أقفاص على طول طريق السوق المليء ببيئة ملوثة للغاية.

وتابع المحقق وصف ما شاهده قائلاً "إنهم مثل تجار المخدرات. إذا جعلت بيع المخدرات في أحد الأحياء أمراً صعباً ، فسيتم الانتقال إلى حي آخر".

يذكر أن الصين أغلقت أكثر من 20.000 "سوق مبتلة" - تبيع اللحوم والمأكولات البحرية الطازجة، وغالباً ما تكون حية، وذلك بعد أن أصبحت مدينة "ووهان" الصينية بؤرة انتشار فيروس "كورونا".

وأفادت تقاري اعلامية في وقت سابق أن حيوانات ومن بينها "الخفافيش"، قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ انتشاره في أواخر ديسمبر الماضي.

ويعتقد أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في أحد أسواق ووهان.