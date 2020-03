لقاء باهت بين هاري وويليام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الابتسامة الباهتة والسلام البارد بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام وزوجتيهما، كان مثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خصوصاً أنه أول لقاء رسمي للأخوين وزوجتيهما، بعد انفصال هاري وماركل عن الأسرة الملكية.

اللقاء حدث أثناء آخر التزام لهاري وماركل مع العائلة الملكية البريطانية، إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية، خلال قداس بمناسبة يوم الكومنولث قبل أن يباشرا حياتهما الجديدة في كندا.

التقارير الإعلامية السابقة كانت تتحدث عن أن العلاقة وطيدة جداً بين الأخوين، إلى حين زواج الأمير هاري من ميغان ماركل، إذ بدأ الإعلام البريطاني يتحدث عن خلافات بينهما، مشيرة إلى غضب هاري من شقيقه الأكبر لأنه «لم يدعمه وميغان بالشكل الكافي».

