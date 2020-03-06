شاشات الهواتف المحمولة تنقل فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة إلى أن شاشات الهواتف تعد حاضنا لفيروس كورونا المستجد، باعتباره سطحا يمكن للفيروس أن يعيش عليه.

وقال الباحثون في جامعة "ساوث هامبتن" في بريطانيا، إن شاشات الهاتف المحمول تتعرض للتلوث بفيروس كورونا في المناطق المعروفة بكثرة المصابين بالمرض وذلك عن طريق السعال والعطس وقد يعيش الفيروس على الأسطح لمدة أسابيع.

وبذلك يمكن أن ينتقل الفيروس لكل من يقوم بلمس هذه الشاشة، ومن الضروري تعقيم الشاشات بمناديل معقمة بالكحول.

ومن جانبه، قال البروفيسور ويليام كيفيل، المشرف على هذه الدراسة، إن الشخص قد يتخذ احتياطاته بغسل يديه جيدا ولمدة 20 ثانية، وفقا للإرشادات، ويضيع مجهوده في لحظة بمجرد عودته للمس شاشة هاتفه إذا ما كانت حاملة للفيروس.

