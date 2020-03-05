هيفا وهبي تطلق تحد ضد فيروس "كورونا" وتثير تفاعلا بين متابعيها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم، تحديها لفيروس "كورونا" المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة.

وسألت وهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، متابعيها: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona".

وبذلك، تصبح هيفاء وهبي أول فنانة عربية تطلق تحدياً على مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع بين التوعية من فيروس "كورونا" والاستماع لأغانيها.

وأثار تحدي هيفا وهبة تفاعلا كبيرا بين متابعيها، وتحت هاشتاغ "haifavscorona" انتشرت العديد من المقاطع المصورة لأشخاص، من بينهم أطفال، يقومون بغسل أيديهم وقاية من كورونا على أغاني هيفاء وهبي.

من جانبها تفاعلت الممثلة السورية، كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي، إذ كتبت في حسابها على "تويتر": "والله ما في أهضم من هيفا وهبي".