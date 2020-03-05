الاشتباه بأول إصابة كورونا تنتقل من الإنسان للحيوان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خضع كلب يملكه شخص مصاب بكورونا، للحجر الصحي في هونغ كونغ في أول حالة يشتبه فيها انتقال المرض من البشر إلى الحيوان بحسب خبراء في الصحة الإنسان وأوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض، وقال خبراء في صحة الحيوان إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا قد يكونن يبحثون الحالة إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونج كونج إنها ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

وسجلت هونج كونج 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.