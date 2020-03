شاهد.. طالب مصري يغني أثناء محاضرة جامعية يحقق شهرة واسعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حقق فيديو لشاب مصري يدعى أمير السيد هشام والبالغ من العمر 17 عاما، قام بالغناء أثناء إحدى المحاضرات في جامعته، بوجود الأستاذ الجامعي المحاضر، انتشارا واسعا على تطبيق "تيك توك" محققا أكثر من مليون مشاهدة.

وبدأ الطالب الغناء في الجزء الأخير من المحاضرة، وسط صدمة الطلاب والمحاضر، أغنية لفرانك سيناترا "fly me to the moon"، كجزء من تحد بينه وبين صديقه لتصوير فيديو لحسابه على منصة "تيك توك" إلا أنه لم يتوقع أن يحقق شهرة بهذا الشكل.

وعبر المتابعون عن إعجابهم بصوت الشاب، وإعجابهم ودهشتهم بنفس الوقت من ردة فعل الاستاذ الذي تقبل الموضوع، حيث علق أحدهم: "رهيييب.. بس لو سويتها فصل أسبوع واستدعاء ولي أمر".

من جهته عبر المحاضر الجامعي إنه لا يحب أن يقوم أحد بمقاطعته أثناء تقديم صفوفه، إلا أنه يقدر أيضا المواهب الجميلة وهو ما جعل يستمتع بأداء الطالب.

شاهد الفيديو: